Суд обязал чиновников ХМАО обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством

Житель Когалыма побратился в прокуратуру ХМАО с жалобой на то, что чиновники оставили его полуторагодовалого ребенка без необходимого лекарства. В ходе проверки выяснилось, что малыш страдает редким наследственным заболеванием и является инвалидом детства. Согласно решению консилиума врачей, ему необходима непрерывная пожизненная терапия специальным лекарственным препаратом, который не зарегистрирован на территории России.

«В ходе проверки доводов обращения прокуратура установила, что отец ребенка обращался в Департамент здравоохранения ХМАО с просьбой обеспечить его сына указанным лекарственным препаратом, назначенным по жизненным показаниям. Однако лекарство заявителю предоставлено не было», - сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать департамент обеспечить ребенка препаратом в полном объеме по жизненным показаниям в соответствии с заключением консилиума врачей. Суд иск удовлетворил. После этого ребенку предоставили необходимое лекарство.