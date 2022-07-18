30 югорчан заболели коронавирусом за сутки

В ХМАО за последние сутки выявлено 30 новых заболевших коронавирусом в 7 муниципалитетах. Из них в Сургуте – 13, Нижневартовске – 8, Нягани – 4, Мегионе – 2, Когалыме, Кондинском и Нижневартовском районах – по 1.

«На момент выявления у 27 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 - зафиксирована пневмония», - отметили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса достигло в Югре 211 771. Умерли за весь период 2 557 человек. Вылечились за сутки 14 пациентов, за весь период - 208 861.