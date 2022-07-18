Мужчина и женщина утонули в водоемах ХМАО за сутки

Два человека утонули в водоемах ХМАО накануне,17 июля. Одного человека удалось спасти. Люди купались в необорудованных местах, сообщает ГИМС МЧС по ХМАО.

Первый трагический инцидент произошел на карьере СОТ «Победит-2» в Сургутском районе. Погиб 54-летний мужчина. В тот же день в реке Большой Юган в деревне Тайлаково Сургутского района утонула 35-летняя женщина.

Медикам удалось спасти мужчину, который купался в реке Кайгарка в районе г.п. Горноправдинска Ханты-Мансийского район и начала тонуть. Врачи провели реанимационные мероприятия, после чего югорчанин пришел в сознание. Его госпитализировали в больницу.

«Наши Северные реки коварны и опасны для купания, в них могут встречаться ямы, водовороты, встречаются холодные течения и контрастная температура воды.

При купании не нужно заплывать далеко, нырять, купание должно быть не долгим 10-15 минут во избежание переохлаждения. Купаться можно при температуре воды не ниже 18°C и температуре воздуха не ниже 23°. Купание, где установленные запрещающие знаки - опасно для жизни! Категорически запрещено купание в состоянии опьянения!», - подчеркивают в ГИМС МЧС по ХМАО.

Неделей ранее в Югре за два дня утонули четыре ребенка.