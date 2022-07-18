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​Уходим в бизнес. Треть югорчан задумываются о своем деле

Каждый третий житель Югры хочет заниматься бизнесом

​Уходим в бизнес. Треть югорчан задумываются о своем деле
Фото: admtyumen.ru

Работать на себя хочет каждый третий югорчанин, выяснили специалисты портала superjob.ru, проведя социологический опрос. «Чаще всего к роли предпринимателя присматриваются маркетологи, дизайнеры, менеджеры по закупкам и по продажам, реже всего — курьеры, медсестры и программисты», — говорят они.

Если 30 процентов участников опроса заявили о том, что подумывают заняться бизнесом, то больше половины респондентов на этот счет оптимизма не показывают: 53 процента говорят, что не готовы к предпринимательству. Причины — разнообразные: отсутствие стартового капитала, необходимой профессиональной подготовки, а также непонятная, с их точки зрения, экономическая ситуация в стране и мире.

Как правило, нырнуть в воды собственного бизнеса гораздо более охотно готовы молодые: среди молодежи до 24 лет такую возможность рассматривает 44 процентов. Из людей сташе 45 лет о бизнесе задумываются уже только 26 процентов.


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Сегодня в 09:24, просмотров: 102, комментариев: 0
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