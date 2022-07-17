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​Почему авиабилеты в Югру выросли в цене? Отвечает Центробанк

Причиной роста цен на авиабилеты в ХМАО стал рост издержек перевозчиков

​Почему авиабилеты в Югру выросли в цене? Отвечает Центробанк
Фото: pixabay.com

В Югру дешево не попасть: авиабилеты в регион выросли в цене, констатирует тюменское отделение Банка России. Как следствие – рост годовой инфляции в сфере пассажирского транспорта: в ХМАО он составил 13,29 процентных пункта в июне по сравнению с маем. В итоге инфляция за первый месяцу лета в сфере пассажироперевозок в Югре достигла значения 23,74 процента.

Причиной же роста цен на авиабилеты стал рост издержек перевозчиков, объясняют в Центробанке: «Рост издержек авиаперевозчиков, обусловленный повышением затрат авиакомпаний на обслуживание авиапарка, способствовал ускорению роста цен на авиабилеты».

В других сферах, впрочем, темпы прироста годовой инфляции даже снизились: например, в сфере продовольственных товаров снижение произошло с майских 14,28 процента до июньских 13,03 процента. Динамику связывают с сезонным снижением стоимости плодоовощной продукции.

В целом, годовой прирост инфляции в Югре остается ниже, чем в среднем по стране, подчеркивают в тюменском отделении Центробанка: это связано с укреплением рубля и выравниванием потребительского спроса.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 86, комментариев: 0
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