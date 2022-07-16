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В Югре студенты с детьми могут получить льготу на аренду жилья

10 тысяч рублей получат югорские студенты с детьми на съем жилья

В Югре студенты с детьми могут получить льготу на аренду жилья
Фото: unsplash.com

Югорские студенты, у которых есть дети, с 1 сентября текущего года смогут получать компенсацию на аренду жилья в размере 10 тысяч рублей. В правительстве региона отмечается, что для этого льготник должен учиться на очной основе в заведениях среднего профессионального или высшего образования на территории округа.

«…смогут получить компенсацию части расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до 10 000 рублей в месяц», — говорится в решении правительства.

Напомним, что ранее власти ХМАО анонсировали другую поддержку для студентов с детьми, а именно – компенсацию затрат на услуги по уходу за ребенком.


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Сегодня в 13:46, просмотров: 89, комментариев: 0
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