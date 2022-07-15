16+
Логотип Сиапресс
USD  58,2568   EUR  58,3432  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Проекты из Югры вошли в 200 «Сильных идей для нового времени»

Три проекта из Югры вошли в число сильнейших на конкурсе АСИ

​Проекты из Югры вошли в 200 «Сильных идей для нового времени»
Фото leader-id.ru

Подведены итоги форума «Сильные идеи для нового времени», который провело Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Суть конкурса заключалась в отборе лучших инициатив со всей страны, и в топ-200 из 19 тысяч представленных проектов попали три идеи из Югры. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

Среди победителей: «ЕЛКА», сетевое взаимодействие с «Одним окном» для детей с ограниченными возможностями, а также «Говорить так, чтобы слышали».

«ЕЛКА» – информационная платформа, собирающая данные обо всех НКО, добровольцах, соцпроектах, финансовой поддержке и так далее. Так что если нужно что-то узнать о социальной среде в Югре – это можно сделать при помощи «ЕЛКА».

«Организация сетевого взаимодействия по системе «Одного окна» – объединение реабилитационно-образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями. Она помогает сопровождать подобных детей и выстраивать стратегию их реабилитации и адаптации к современной жизни.

«Говорить так, чтобы слышали» – направлен на помощь трудным подросткам 15-17 лет, а также их родным и близким. В рамках инициативы пройдет 15 тренингов по различным тематикам, которые помогут выстроить отношения и социализировать попавших в непростую ситуацию несовершеннолетних.

Лучшие 200 проектов России отбирали эксперты АСИ из числа представителей бизнеса, науки, технологии, образования, общественных организаций. Председательствовал в экспертном совета глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. В настоящий момент из 200 сильнейших идей будут отбирать сначала 100, а затем дело дойдет до топ-10, которые представят руководству страны.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:46, просмотров: 52, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Радужные пятна на воде. В ХМАО изучают загрязнение реки Конда 624
  2. ​Югра организует летний отдых для детей из ДНР 612
  3. ​Югра при помощи Москвы будет развивать туризм, кино и медиашколу 609
  4. ​Объем помощи бизнесу в Югре приближается к двум миллиардам 601
  5. ​В Сургуте построили больше 150 тысяч квадратных метров жилья за полгода 590
  6. ​Число отравлений наркотиками в Тюменской области снизилось на десять процентов 570
  7. «Россети Тюмень» направят порядка 30 млн рублей на строительство нового учебного полигона в Югре 517
  8. ​Лаптисты соберутся в Тюменской области на Кубок России 472
  9. ​Жители Тюмени выдвигают идеи по созданию концепции межвузовского кампуса 432
  10. Настилы, столики, скамейки. Жителей Сургута зовут отдыхать у реки 299
  1. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 2389
  2. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 2279
  3. В Сургуте откроют новый парк развлечений 1911
  4. Кондаковы 1871
  5. В Сургуте утром 9 июля перекроют дороги ради Курбан-Байрама 1665
  6. ​Три ребенка утонули в ХМАО за выходные 1645
  7. ​Грузовик смял «десятку» на югорской трассе – погиб молодой мужчина 1631
  8. ​Утопленники и бумажки 1617
  9. В Сургуте открылся новый парк развлечений 1571
  10. ​Сургут лидирует в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 1516
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6956
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6732
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 4851
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3742
  5. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 3435
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3381
  7. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3356
  8. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3292
  9. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3051
  10. Получить в морду за пирсинг 2892

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика