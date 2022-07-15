Пенсионер из ХМАО попытался откупиться от изнасилования односельчанки

В Кондинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего жителя поселка Междуреченский. Он подозревается в совершении нескольких преступлений: насильственных действиях сексуального характера и покушении на дачу взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло ночью 12 июня. Подозреваемый, по версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее знакомой односельчанки. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Спустя месяц подозреваемого вызвали в отдел полиции для опроса. «Желая избежать наказания за преступление против половой неприкосновенности, он передал оперуполномоченному денежные средства в сумме 30 тысяч рублей в качестве взятки за прекращение проверки», - отметили в пресс-службе.

Полицейский от денег отказался, подозреваемого задержали на месте происшествия. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.