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Югорского пенсионера заподозрили в изнасиловании односельчанки

Пенсионер из ХМАО попытался откупиться от изнасилования односельчанки

Югорского пенсионера заподозрили в изнасиловании односельчанки
pixabay.com

В Кондинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего жителя поселка Междуреченский. Он подозревается в совершении нескольких преступлений: насильственных действиях сексуального характера и покушении на дачу взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло ночью 12 июня. Подозреваемый, по версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее знакомой односельчанки. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Спустя месяц подозреваемого вызвали в отдел полиции для опроса. «Желая избежать наказания за преступление против половой неприкосновенности, он передал оперуполномоченному денежные средства в сумме 30 тысяч рублей в качестве взятки за прекращение проверки», - отметили в пресс-службе.

Полицейский от денег отказался, подозреваемого задержали на месте происшествия. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 35, комментариев: 0
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