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В ХМАО дважды вызывали спасателей из-за детей в окнах

Спасатели в ХМАО дважды выезжали на вызовы из-за детей в окнах

В ХМАО дважды вызывали спасателей из-за детей в окнах
pixabay.com

Югорские спасатели дважды за минувшие сутки выезжали на вызовы, связанные с нахождением детей в окнах. Об этом сообщает пресс-служба организации «Центроспас-Югория».

Первый вызов поступил в Урае. «На балконе висит ребенок», - сообщили спасателям. В Нягани спасателям поступило сообщение о том, что из окна восьмого этажа высовывается маленький ребенок. Когда специалисты прибыли на место, ребенок уже был в комнате.

«Проведения аварийно-спасательных работ не потребовалось, сотрудники полиции провели беседу», - отметили в пресс-службе организации.

«Центроспас-Югория» напоминает родителям правила безопасности:

  • если в доме находится маленький ребенок - никогда не держите окна открытыми. По возможности открывайте окна сверху, дабы исключить возможность выпадения ребенка;
  • москитные сетки ненадежны, они не защищают от выпадения и даже наоборот - москитная сетка способствует трагедии, так как ребенок чувствует себя в безопасности, опирается на нее, как на окно;
  • никогда не оставляйте детей без присмотра, одних в квартире, даже на непродолжительное время. Большинство случаев падения происходят тогда, когда родители оставляют детей без контроля и надзора;
  • следует установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно, или фиксаторы, которые не позволяют открыть окно более чем на несколько сантиметров. В крайнем случае, можно просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки. Использовать рукоятку по мере необходимости, вынимая после использования;
  • оконные решетки также защитят детей от падения из открытых окон. При этом, решетки должны быть распашными и легко открываться в случае пожара;
  • отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
  • если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к его резким движениям, не держите ребенка за одежду.

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Сегодня в 14:01, просмотров: 83, комментариев: 0
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