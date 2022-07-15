Спасатели в ХМАО дважды выезжали на вызовы из-за детей в окнах

Югорские спасатели дважды за минувшие сутки выезжали на вызовы, связанные с нахождением детей в окнах. Об этом сообщает пресс-служба организации «Центроспас-Югория».

Первый вызов поступил в Урае. «На балконе висит ребенок», - сообщили спасателям. В Нягани спасателям поступило сообщение о том, что из окна восьмого этажа высовывается маленький ребенок. Когда специалисты прибыли на место, ребенок уже был в комнате.

«Проведения аварийно-спасательных работ не потребовалось, сотрудники полиции провели беседу», - отметили в пресс-службе организации.

«Центроспас-Югория» напоминает родителям правила безопасности: