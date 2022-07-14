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​В Сургуте построили больше 150 тысяч квадратных метров жилья за полгода

Сургут более чем наполовину выполнил план по вводу жилья

​В Сургуте построили больше 150 тысяч квадратных метров жилья за полгода
Фото siapress.ru

В Сургуте план по вводу жилья выполнен более чем наполовину – в крупнейшем городе Югры за полгода ввели 153 тысячи квадратных метров при плане в 250 тысяч. Об этом рассказал глава Андрей Филатов на заседании координационного совета по строительству и инвестициям. Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона, в Сургуте для дальнейшей стройки выделены почти три гектара земли.

В городе также активно расселяют и сносят аварийные дома – всего их в этом году будет 42, из них 29 уже расселены, а 16 – пошли под ковш. Местная администрация за год даст квартиры 287 детям-сиротам. «Данная программа должна исполняться в полном объеме. Используйте для ее реализации все способы», – особо подчеркнула Наталья Комарова.

На этом же заседании участники обсудили возможность выдать без торгов земельные участки под строительство нового жилого района в пойме Оби компании «Брусника». Без торгов – потому что компания предоставит квартиры дольщикам, оказавшимся в сложной ситуации из-за разорения своего девелопера.

Губернатор также отметила, что в этом году Сургут реализует большую программу по строительству и ремонту автодорог: «Администрация распределила приоритеты, нацелилась на решение этой задачи и последовательно занимается ее реализацией. Прошу использовать опыт сургутян в своей работе».

Кроме того, в крупнейшем городе Югры идет большая стройка перед огромной стройкой – магистральный водовод для нужд района Пойма-2 и подготовка инфраструктуры для будущего научно-технического центра.


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Сегодня в 18:46, просмотров: 30, комментариев: 0
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