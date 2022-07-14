43 новых случая коронавируса выявлено в Югре за сутки, из них 11 в Сургуте

В Югре наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в 14 муниципалитетах округа выявлено 43 новых заболевших, днем ранее было 32. Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Сургуте – 11, а также Нягани – 8 и Нижневартовске – 5. У 39 пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у четырех диагностирована пневмония, уточнили в окружном оперативном штабе.

Впервые за несколько недель от ковида в ХМАО умер один пациент. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции стали 2 557 человек. Выздоровели за весь период 208 794 человека.

Ранее в федеральном Роспотребнадзоре подтвердили рост заболеваемости коронавирусом в стране. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым рекомендовали соблюдать масочный режим.