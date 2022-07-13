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Отдых в Турции и Египте подорожал в два раза, но россияне едут все равно

Отдых в Турции и Египте подорожал для россиян вдвое этим летом

Отдых в Турции и Египте подорожал в два раза, но россияне едут все равно
pixabay.com

Отдых в Турции и Египте подорожал для россиян вдвое в этом году, но туристов это не останавливает. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас сложно выделить группу бюджетных зарубежных направлений. Подорожало все. Направлений доступно не так много. Турция и Египет, несмотря на то что цены выросли, все равно лидируют по объемам. Подорожало все примерно в два раза», — сказала эксперт.

Она добавила, что отели в Турции и Египте пытаются компенсировать потери после двух лет ковида, в результате туристы получают повышение цены. «Что на спросе никак не отражается, люди готовы ехать за такие деньги», — подчеркнула Майя Ломидзе.

По ее словам, серьезно вырос спрос на Египет, который прежде считался преимущественно осенне-зимним направлением и летом большим спросом не пользовался.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 103, комментариев: 0
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