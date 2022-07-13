Супруги из Когалыма стали фигурантами уголовного дела за то, что скрыли иностранное гражданство

Супруги из Когалыма, один из которых трудится муниципальным служащим, стали фигурантами уголовного дела. Они подозреваются в совершении преступления по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по уведомлению о наличии гражданства иностранного государства)., сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 42-летний мужчина и его 41-летняя супруга, являясь гражданами РФ, в период с июля 2014 года по апрель 2017-го жили на территории другого государства. В апреле 2017 года они получили гражданство Канады, им выдали паспорта.

«После возвращения в Россию подозреваемые не уведомили уполномоченные органы, работодателя, кредитные учреждения о наличии гражданства другого государства, а также осуществляли трудовую деятельность в качестве муниципального служащего и сотрудника коммерческой организации с государственным участием», - отметили в пресс-службе ведомства.

Паспорта граждан Канады были обнаружены в ходе обысков, проводимых в рамках другого уголовного дела, по которому один из подозреваемых является свидетелем.