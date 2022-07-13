32 югорчанина заболели коронавирусом за сутки

В 11 муниципалитетах ХМАО за последние сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее было 20. Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Нижневартовске – 9, а также Ханты-Мансийске – 6 и Мегионе – 4.

«У 3 пациентов диагностирована пневмония, у 29 наблюдаются симптомы ОРВИ», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии официально подтвердилось 211 591 случай заражения ковидом, из них 261 остается активным. Выздоровели за весь период 208 774 человека, умерли 2 556 пациентов.