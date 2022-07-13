19-летний водитель Ford врезался в Mitsubishi на югорской трассе: есть пострадавшие

ДТП с пострадавшими произошло вечером накануне, 12 июля, на 719 км дороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 19-летний водитель Ford, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi под управлением 46-летнего мужчины.

«В результате ДТП Ford и его пассажир, 19-летний юноша, получили травмы», - отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции Югры посоветовали новоиспеченным водителям не переоценивать свои возможности и придерживаться безопасного стиля управления.

Всего за минувшие сутки произошло 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.