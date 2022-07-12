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Наталья Комарова оценила запасы нефти в ХМАО

Запасов нефти в Югре хватит на 20–40 лет, считает Наталья Комарова

Наталья Комарова оценила запасы нефти в ХМАО
pixabay.com

Запасов нефти в ХМАО хватит еще на 20–40 лет. Об этом сегодня сообщила журналистам губернатор региона Наталья Комарова.

«Если брать более оцифрованную информацию, то на 20–40 лет [хватит нефти в ХМАО], это ближайшая перспектива. По оценкам международного энергетического баланса, потребность в нефти сохраняется на высоком уровне. В этой связи наши возможности продолжают работать», - цитирует ТАСС главу региона.

По ее словам, в округе разрабатывают новые технологические решения для увеличения запасов нефти. «На 2% увеличивается коэффициент нефтеотдачи. Исходя из инженерных решений и технологий новых, на 1 млрд тонн разрабатываемых запасов нефти увеличиваются наши возможности», - добавила Наталья Комарова.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 113, комментариев: 0
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