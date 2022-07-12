На треть выросло число укушенных клещами югорчан в этом году по сравнению с прошлым

В ХМАО, по данным на 8 июля, зарегистрировано 4 747 случаев укусов клещей. Это превышает среднемноголетний уровень в 1,75 раз и на 34% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«На 26 неделе зарегистрировано 311 случаев, что на 56,3% выше аналогичного периода 2021 года (199 случаев) и выше среднемноголетнего на 7,2%. Удельный вес детей в структуре пострадавших составляет 13,6% (646 случаев)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Чаще всего клещи нападают на людей на дачах и садовых участках (30,6% всех обращений) и в лесу (30,9%). В черте населенного пункта пострадало 21,2% всех обратившихся за медицинской помощью.

«Зарегистрированы присасывания клещей на обработанной территории: 6 присасываний на кладбищах Нефтеюганска, 209 присасываний в черте городов и поселков (Нефтеюганский район, Нефтеюганск и Пыть-Ях), что составило 20,8% от всех присасываний в черте городов», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Выявлено 11 случаев подозрения на клещевой вирусный энцефалит и 15 случаев на боррелиоз. Большинство укусанных, 83%, не имели прививку от клещевого энцефалита.