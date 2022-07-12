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​В популярных среди югорчан водоемах купаться опасно

Санврачи остались неудовлетворены качеством воды в популярных среди югорчан водоемах

​В популярных среди югорчан водоемах купаться опасно
ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре / vk.com

Жители ХМАО купаются в 27 пресноводных водоемах, расположенных на территории округа. Однако безопасными официально признаны только четыре из них, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора. Это озеро Окунево (Советский район) в месте купания лагеря «Окуневские зори», озеро Маклерское (Нижневартовский район), река Арган (Радужный) и озеро Нешинелор (Белоярский район).

Несмотря на то, что другие югорские водоемы официально безопасными для купания не признаны, Роспотребнадзор проводит там контроль качества воды и песка.

«Так, из водоемов с начала летнего сезона отобрано и исследовано по санитарно-химическим показателям 50 проб воды, из них 23 не отвечали установленным требованиям», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Санврачи не рекомендовали купаться в местах, не предназначенных и не оборудованных для использования в рекреационных целях.

Напомним, за минувшие выходные в водоемах Югры утонули трое детей. Трагедии произошли в Лангепасе, Советском и Нижневартовском районах.


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Сегодня в 14:34, просмотров: 66, комментариев: 0
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