Жители ХМАО поехали в Турцию на мотоциклах

Байкеры из Югорска, Урая, Нижневартовска и Екатеринбурга поехали в Турцию на мотоциклах. Им предстоит преодолеть свыше 10 тыс. километров, сообщает пресс-служба администрации Урая в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Байкеры уже побывали в Челябинске, Новотроицке, Орске, Атырау и казахстанской степи, Астрахане, Махачкале, Дербенте», - говорится в сообщении.

Последний отчет мотоциклисты публиковали с границы Чечни и Дагестана, где посетили озеро Кезенойам. Впереди их ждут Баку, Тбилиси, Батуми и Ереван.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Турцию в этом году в два раза ниже, чем в прошлом. Отмечалось также, что авиабилетов в Турцию не хватает всем желающим отдохнуть в этой стране россиянам.