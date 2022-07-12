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20 югорчан заболели ковидом за сутки

240 человек болеют коронавирусом в ХМАО

20 югорчан заболели ковидом за сутки
pixabay.com

За последние сутки коронавирус подтвердился у 20 жителей 8 муниципалитетов ХМАО. Из них в Ханты-Мансийском районе – 6, Сургуте – 5, Ханты-Мансийске – 4.

«У трех новых заболевших диагностировала пневмония, у 17 наблюдаются признаки ОРВИ», - уточнили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии достигло в Югре 211 559. Из них 240 остаются активными. Умерли за весь период 2 556 человек. Выздоровели 208 763 пациента.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 99, комментариев: 0
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