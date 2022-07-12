240 человек болеют коронавирусом в ХМАО

За последние сутки коронавирус подтвердился у 20 жителей 8 муниципалитетов ХМАО. Из них в Ханты-Мансийском районе – 6, Сургуте – 5, Ханты-Мансийске – 4.

«У трех новых заболевших диагностировала пневмония, у 17 наблюдаются признаки ОРВИ», - уточнили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии достигло в Югре 211 559. Из них 240 остаются активными. Умерли за весь период 2 556 человек. Выздоровели 208 763 пациента.