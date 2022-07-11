Уголовное дело завели на югорчанина за нападение с отверткой на автомобиль

Житель Югорска стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в умышленном повреждении чужого автомобиля, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным полиции, мужчина нанес повреждения автомобилю, принадлежащему мужу своей бывшей жены. А именно – проколол два колеса и нанес с помощью отвертки царапины на кузов машины.

Подозреваемый пояснил полицейским, что не общается с бывшей женой и их общим ребенком. Однако на днях, встретив свою бывшую семью на улице, он остался недоволен тем, как потерпевший разговаривает с его родной дочерью.

«Такое воспитание не пришлось по душе подозреваемому, поэтому он поздним вечером пришел к дому бывшей жены и повредил транспортное средство заявителя», - отметили в пресс-службе полиции.

Оценочная экспертиза оценила причиненный автомобилю ущерб в 45 тыс. рублей.