Прокуратура помогла югорским семьям с детьми выехать из аварийного дома

Прокуратура помогла трем семьям с детьми, обитающим в аварийном доме в поселении Советский, перебраться в благоустроенные жилые помещения. Как сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства, семьи жили в доме, который в 2020 году был признан аварийным и подлежащим сносу.

«Несмотря на это, администрация городского поселения не предоставила им жилые помещения по договору социального найма. Заявители с семьями вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», - подчеркнули в пресс-службе.

Прокурор обратился в Советский райсуд с требованием к местной администрации расселить семьи. Суд иск удовлетворил.

Судебное решение уже исполнено. Трем семьям предоставлены благоустроенные жилые помещения, уточнили в прокуратуре.