24 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

В ХМАО за последние сутки зарегистрировано 24 новых заболевших коронавирусом в 11 муниципалитетах. Как и днем ранее, наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Сургуте – 8.

«У четырех пациентов диагностирована пневмония, у 20 наблюдаются симптомы ОРВИ», - уточнили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев ковида с начала пандемии достигло в ХМАО 211 539, из них 237 остаются активными. Выздоровели за весь период пандемии 208 746 человек, умерли 2 556 пациентов.