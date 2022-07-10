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​Дожди и грозы пообещали югорчанам

Дожди и грозы пройдут в Югре в понедельник

​Дожди и грозы пообещали югорчанам
pixabay.com

В предстоящий понедельник, 11 июля, на большей территории Югры пройдут кратковременные дожди, сообщили в ГУ МЧС по ХМАО. Местами прогнозируются грозы – ожидать их можно жителям Сургута, Сургутского, Нефтеюганского, Октябрьского районов. Также возможны сильные порывы ветра.

К смене погоды осадки не приведут. После небольшой прохлады на территории ХМАО вновь установится жаркая погода. Днем воздух прогреется до +30+32 градусов, ночами столбик термометра покажет +15+20 градусов.

Ранее в лесах Сургута установили третий класс пожарной опасности. Людей попросили соблюдать предельную осторожность при выезде на природу


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Сегодня в 15:04, просмотров: 165, комментариев: 0
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