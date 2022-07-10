«Десятка» столкнулась с грузовиком трассе Мегион – Нижневартовск, погиб водитель

ДТП с погибшим произошло вечером накануне, 9 июля, на трассе Мегион – Нижневартовск. Жертвой аварии стал 29-летний мужчина, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«На 208-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, совершил столкновение с автомобилем Iveco. По предварительным данным, водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения», — цитирует сообщение пресс-службы Ura.ru.

В результате водитель «десятки» погиб на месте. По факту аварии проводятся следственные мероприятия.

Ранее в ДТП в Нефтеюганском районе погибла двухгодовалая девочка. Она ехала в автомобиле Toyota Corolla, водитель которой выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом.