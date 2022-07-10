Роботы в детсадах Югры появятся до конца этого года, сообщила Наталья Комарова

Первые роботы, определяющие состояние здоровья ребенка, появятся в детских садах ХМАО до конца текущего года. Проект, разработанный НТЦ «Системы управления», уже получил необходимые сертификационные документы, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Системы Управления» разработали и реализовали известный югорчанам проект «Цифровое уведомление». Их робот, определяющий состояние здоровья ребенка, получил необходимые сертификационные документы. В конце текущего года запланировано его пилотное внедрение в детских садах автономного округа», - написала глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Появление роботов в детсадах ХМАО в декабре 2021 года анонсировал программист НТЦ «Системы управления» Александр Вепрев. По его словам, роботы будут обеспечивать входной контроль детей в садике и выявлять тех, у кого есть простудные заболевания. Для этого будет проводиться автоматический осмотр горла, носа, глаз и измеряться температура тела. Время диагностики — 5-8 секунд, уточнил специалист. При обнаружении симптомов болезни платформа будет автоматически оповещать об этом воспитателя, медработника и родителей.