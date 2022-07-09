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В Югре ЦУР будет маркировать фейки

Губернатор Югры позволила ЦУРу маркировать фейковую информацию

В Югре ЦУР будет маркировать фейки
Фото: unsplash.com

Центр управления регионом теперь будет выявлять и маркировать фейки. К таком решению пришла губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе заседания.

«Мы предполагаем, что это решение позволит купировать распространение недостоверной информации на ранней стадии», – подчеркнула глава округа.

Отметим, что в июне аналитиками фактчекингового проекта «Лапша» выявлено 222 уникальных фейка в социальных сетях, мессенджерах и даже федеральных СМИ. 36 % из них касались специальной военной операции. На втором месте – международные отношения – 16,6 % сообщений по этой теме, на третьем – внутренняя политика (12,2 %). При этом с помощью Центра управления регионом в сети Интернет с начала года выявлено и опровергнуто 20 региональных фейков.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 24, комментариев: 0
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