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В МЧС Югры рассказали, в каких водоемах чаще всего тонут люди

Самые опасные для жизни водоемы назвали в Югре

В МЧС Югры рассказали, в каких водоемах чаще всего тонут люди
Фото: siapress.ru

МЧС Югры назвали водоемы, где чаще всего тонут люди. В Сургуте это река Черная, карьер в районе улицы Мелик-Карамова, акватории рядом с ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

Также есть информация и по другим муниципалитетам. В Нягани, например, опасной признана Нягань-Юган. В Урае — река Конда, в поселках Белый Яр и Федоровском – карьеры.

Безопасными по мнению спасателей признаны следующие пляжи:

  • четыре пляжа расположены на базах отдыха Нижневартовска и Нижневартовского района на озерах Голубое, Долгое, Кедровое, Уреьевское;
  • пляж на озере Окунёво в ДОЛ «Окунёвские зори» в Советском районе;
  • пляж на реке Аган в Радужном;
  • пляж на протоке Каюковская в Лангепасе;
  • пляж на озере Нешинетлор в Белоярском;
  • пляж на озере Сырковый Сор в деревне Салым Нефтеюганского района.

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Сегодня в 12:02, просмотров: 130, комментариев: 0
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