Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с Камазом в Советском районе ХМАО

ДТП с тремя пострадавшими произошло на региональной трассе «Югра» в Советском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, авария случилась из-за того, что 58-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Камазом.

Грузовик в результате перевернулась. Травмы получили водитель и двое пассажиров легковушки. Пострадавшим оказали помощь на месте – от госпитализации они отказались.

В легковом автомобиле ехали супруги из Сургута и их 12-летняя внучка. Они возвращались из отпуска, уточнил портал Ugra-news.