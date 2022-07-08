16+
Логотип Сиапресс
USD  61,2664   EUR  62,0499  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Трое сургутян пострадали из-за выезда на встречку в Советском районе

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с Камазом в Советском районе ХМАО

Трое сургутян пострадали из-за выезда на встречку в Советском районе
ГИБДД ОМВД России по Советскому району

ДТП с тремя пострадавшими произошло на региональной трассе «Югра» в Советском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, авария случилась из-за того, что 58-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Камазом.

Грузовик в результате перевернулась. Травмы получили водитель и двое пассажиров легковушки. Пострадавшим оказали помощь на месте – от госпитализации они отказались.

В легковом автомобиле ехали супруги из Сургута и их 12-летняя внучка. Они возвращались из отпуска, уточнил портал Ugra-news.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:10, просмотров: 270, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 1384
  2. Подрядчик, строящий набережную в центре города, стал фигурантом уголовного дела 795
  3. У кого что болит 485
  4. Мужа Раи Мамедовой осудили за распространение экстремистской символики 438
  5. Депутату показалось порно на выставке картин в Нижневартовске 431
  6. ​Замгубернатора Югры Азат Ислаев рассказал президенту про мост через Сургут и удивил неочевидным фактом про речные перевозки 414
  7. ​В этом году отремонтируют 27 сургутских дворов 410
  8. Суббота в Сургуте будет грозовой 395
  9. Югорские онкологи впервые выполнили уникальную операцию на трахее 388
  10. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 384
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 4215
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 2073
  3. ​Не скажем. Сургутнефтегаз определился с составом совета директоров 1790
  4. Лебединая верность 1638
  5. ​За спортом — на улицу Республики. В Сургуте откроется новая спортплощадка 1407
  6. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 1384
  7. Сургут вырвался в лидеры в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 1376
  8. ​Сургутские коммунальщики ожидают раннее начало отопительного сезона 1350
  9. ​Сургут хорошеет. Местами 1338
  10. ​Свет дорожает. С июля повысились тарифы на электроэнергию 1318
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6527
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6224
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 4215
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3819
  5. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3675
  6. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3156
  7. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2947
  8. ​Цены упали! 2928
  9. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2856
  10. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 2717

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика