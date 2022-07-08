Реестр плохих хозяев животных может появиться в Югре

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила создать реестр недобросовестных хозяев, чьи животные оказались на улице. Об этом стало известно в ходе прямого эфира с главой региона, правительством Сургута и горожанами.

«Давайте создадим реестр таких владельцев, назовем их фамилии, имена, отчества, портреты дадим. Давайте будем знать всех тех из нас, кто таким образом к своим обязанностям относится», – высказала идею Комарова, отметив, что подобная инициатива поможет уменьшить количество нерадивых хозяев и повысит ответственность граждан за своих питомцев.