Рекордное число россиян получило одобрение на списание долгов без суда

Многофункциональные центры (МФЦ) в апреле-июне запустили процедуру бесплатного банкротства без суда для 1651 человека. Этот показатель стал рекордным за все время существования такой опции, пишет РБК со ссылкой на данные «Федресурса» (Единого федерального реестра сведений о банкротстве).

По сравнению с первым кварталом количество одобренных заявок на банкротство без суда выросло на 28,8%, это самый заметный рост за два года. Число обращений в МФЦ увеличилось на 15,7% относительно первого квартала.

Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин пояснил, что количество обращений растет из-за «информационной кампании» и упрощения доступа к процедуре для пенсионеров. Он напомнил, что с 1 февраля вступил в силу закон, который защищает от взыскания прожиточный минимум. По мнению Юхнина, этот процесс наберет массовость в середине 2023 года.

Возможность подать заявление на банкротство в упрощенном порядке появилась в России в сентябре 2020 года. С этого момента подали заявление на признание банкротами более 20 500 человек, из них почти 9400 человек получили одобрение.

Банкротство по упрощенной схеме доступно при сумме задолженности сот 50 000 до 500 000 руб. Подать заявление можно через многофункциональные центры (МФЦ) после завершения процедуры исполнительного производства. Также у должника должно быть постановление от Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подтверждающее отсутствие у него имущества и денежных средств.