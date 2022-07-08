Во встрече с победителями конкурса «Лидеры России» с президентом принял участие замгубернатора Югры

Заместитель губернатора Югры и победитель конкурса «Лидеры России» Азат Ислаев в числе других фаворитов федерального кадрового соревнования встретился с президентом России. Он рассказал Владимиру Путину о своей сфере компетенций (строительство, транспорт, дорожное хозяйство) и поделился свежей новостью: «Буквально вчера у нас было очень важное событие: мы запустили строительство масштабного инфраструктурного проекта – моста через реку Обь в районе города Сургута, который в свою очередь является частью перспективного федерального маршрута «Северный широтный коридор Томск – Пермь».

Он отметил, что строительством занимается местная компания «Мостострой-11», и договоренности такие, что мост следует постараться завершить в 2025 году, а не в 2026-м, как указано в контракте.

На вопрос президента о том, что еще интересного и важного происходит в Югре, помимо моста, Азат Ислаев рассказал о речных перевозках и предприятии «Северречфлот», который перевозит самое большое количество пассажиров по реке во всей России. «Да ладно, больше, чем на Волге?» – уточнил президент, и на утвердительный ответ замгубернатора Югры сказал: «Даже не знал».

«С 2019 года мы системно обновляем пассажирский флот. В этом году получили новый «Метеор» в Нижнем Новгороде. На днях получили в Татарстане, в Зеленодольске. До конца лета ещё один получим. Повышаем качество перевозок», – резюмировал Ислаев.