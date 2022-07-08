Жительница ХМАО осталась без мужа после вмешательства прокуратуры

Кондинский райсуд признал недействительным брак, заключенный между местной жительницей и выходцем из ближнего зарубежья. Соответствующий иск в суд направила прокуратура, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Представители прокуратуры обнаружили в ходе проверки признаки фиктивности брака. По данным ведомства, он был заключен исключительно в связи с желанием гражданина Таджикистана получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

«Новоиспеченные супруги никогда вместе не проживали, совместного хозяйства не вели», - подчеркнули в пресс-службе.

Решение суда уже вступило в законную силу. Актовая запись о регистрации брака аннулирована.