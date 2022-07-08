18 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

В ХМАО за последние сутки выявили 18 новых заболевших коронавирусом в семи муниципалитетах. Из них в Сургуте – 5, Нижневартовске и Нягани – по 3.

«У 16 новых заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ, у 2 диагностирована пневмония», - сообщили в окружном оперативном штабе.

Новых смертей от ковида за сутки в Югре не зарегистрировано, за весь период пандемии в округе, по официальным данным, от инфекции скончались 2 556 человек. Выздоровели за весь период 208 697 пациентов. Общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса достигло в ХМАО 211 460. Из них 207 остаются активными, подытожили в оперштабе.