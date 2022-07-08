В Югре произошла очередная авария из-за несоблюдения дистанции

Накануне в Нижневартовске произошло ДТП с одним пострадавшим. Виновником аварии стал 40-летний водитель «Лады», который не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с другим автомобилем.

«В 08:45 на улице Мира, в городе Нижневартовск, 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении транспортным средством «Хенде» под управлением 38-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Хенде» получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 7 июля в округе зарегистрировали одно ДТП, в котором пострадал один человек.