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​Делегация Югры совершила очередную успешную экономическую миссию – на этот раз в Екатеринбург

Что Югра привезла с «Иннопрома»

​Делегация Югры совершила очередную успешную экономическую миссию – на этот раз в Екатеринбург
Фото admhmao.ru

Месяца не прошло после участия Югры в Петербургском международном экономическом форуме – и вновь регион представляет свои возможности и заключает новые соглашения о сотрудничестве на другом крупном мероприятии – международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. С чем туда поехала делегация из автономного округа и что привезла обратно – в материале СИА-ПРЕСС.

Если в Санкт-Петербурге была экономика в чистом виде, то «Иннопром» имеет более технологический уклон. «На выставке будут представлены отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, современных материалов, новой мобильности. На своем стенде Ханты-Мансийский автономный округ – Югра предлагает от компании «Сирин» IT-решения по безопасности и благоустройству городов; «Алекс+» и «Чайный Дом «Чистота» – инновационные технологии переработки дикоросов и производства югорского иван-чая», – анонсировала Наталья Комарова в своих социальных сетях.

На расширенном стенде Югры были и другие предприниматели. Например, Александр Ким, чья компания занимается теплообменниками, Александр Виршке разрабатывает принтеры, компания «СК Лидер» производит элементы для каркасного строительства, «Экохит» – собирает литиевые батареи, и так далее. И куда же без технологий, которые созданы и преимущественно используются нефтяниками – компания «Нефтегаздеталь» представила технологию по защите сварных швов в трубопроводах.

«Сейчас большинство нефтяных компаний при строительстве используют трубу с антикоррозийным покрытием, но зона термического воздействия – непосредственно сварного соединения – остается незащищенной. Наша втулка – это решение, в основе которой лежит термореактивный материал, при нагреве он расширяется», – рассказал представитель компании Станислав Плодущев.

Стенд Югры посещали тысячи гостей не только из России, но и других стран, поэтому некоторые технологии из нашего региона вполне могут пойти как на внутренний рынок, так и на экспорт. Этому способствовала и большая переговорная работа, которую вела делегация из Югры – представители региона провели множество встреч и заключили несколько важных соглашений.

Например, на встрече с министром экономики республики Армения Ваганом Керобяном губернатор Югры активно презентовала мощности Югры в сфере деревообработки, уникальной продукции из переработанных дикоросов, а также новые экологичные разработки в сфере косметики – колаген из белка северных видов рыбы. Представитель Армении, в свою очередь, предложил создавать совместные технологичные предприятия в его стране, где правительство активно субсидирует закупку нового оборудования. В итоге подписали соглашение о сотрудничестве и договорились, что армянская бизнес-миссия приедет на Югорский промышленно-инвестиционный форум. Месяцем ранее на ПМЭФ-2022 Наталья Комарова также приглашала на это же мероприятие представителей Казахстана.

Были и внутренние контакты – именно на «Иннопроме» Югра заключила большое соглашение с Пермским краем, который активно представлен в нашем регионе с точки зрения бизнеса, образования, науки, медицины и многого другого.

Несколько важных встреч Наталья Комарова провела с бизнес-структурами. Она пригласила Сбербанк принять участие в масштабном проекте научно-технического центра в Сургуте, а структуры, входящие в экосистему Сбера – стать резидентами будущего центра высоких технологий в Югре.

На встрече с X5 Group, управляющей крупнейшими торговыми сетями («Магнит», «Пятерочка» и многие другие) прошли предварительные переговоры о строительстве нового логистического центра под Сургутом. Он может расположиться либо в черте Сургута (в технопарке «Югра»), либо в поселке Солнечном. Кроме того, группа планирует открыть еще 40 магазинов своих сетей в Югре – это не только доступные продукты и налоги, но и 500-600 новых рабочих мест.

Можно подвести итог – Югра провела очередную масштабную экономическую и бизнес-миссию, показав свои возможности и заключив новые соглашения, которые откроют перспективы для предприятий Югры и, как следствие, всех жителей региона. Следующий крупный этап этой работы – Югорский промышленно-инвестиционный форум, который пройдет 29-30 сентября в Ханты-Мансийске.


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