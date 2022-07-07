В Югре пройдет «Языковой триатлон» – все желающие смогут побороться в знании хантыйского, мансийского и ненецкого языков. Об этом рассказала Наталья Комарова в ходе международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов», организованной федеральным агентством по делам национальностей, Общественной палатой России и комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех».

«Для того, чтобы язык оставался живым, он должен быть востребован. Поэтому в регионе большое внимание уделяется созданию условий для изучения родных языков коренных народов в образовательных организациях. С этой целью проводятся конкурсы и акции. В новом учебном году планируем дать старт соревнованию среди югорчан «Языковой триатлон» на знание хантыйского, мансийского и ненецкого языков», – рассказала участника мероприятия Наталья Комарова.

Губернатор Югры также описала меры поддержки языкового разнообразия. В частности, студенты из числа коренных народов севера получают материальную помощь от правительства региона, педагоги получают надбавку 25 процентов к зарплате за изучение и исследование коренных языков, проходят различные конкурсы. В Югре более 700 правовых актов регулируют вопросы, касающиеся жизни народов севера, напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

«В автономном округе создана одна из самых системных и осмысленных политик по взаимодействию с коренными малочисленными народами Севера. Это отражено, в том числе, на законодательном уровне. Есть гарантии в законодательстве, налажен равный диалог между властью и институтами гражданского общества», – отметил частый гость Югры, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП РФ Владимир Зорин.

В Югре живут 30 тысяч человек из числа коренных малочисленных народов севера, из них около пяти тысяч ведут традиционный образ жизни на 475 территориях.