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Из Уфы в Нижневартовск и Новый Уренгой появились допрейсы

Utair запустил дополнительные рейсы из Уфы в Нижневартовск и Новый Уренгой

Из Уфы в Нижневартовск и Новый Уренгой появились допрейсы
Фото: pexels.com

В летнем расписании Utair появились дополнительные рейсы из Уфы в Нижневартовск и Новый Уренгой. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Допрейс из Уфы в Нижневартовск выполняется по средам, пятницам и воскресеньям в 16:50 и по субботам – в 17:35. Самолеты из Уфы в Новый Уренгой летают ежедневно в 08:40.

«Ежемесячно мы выполняем более 250 регулярных пассажирских рейсов из Уфы в Москву и регионы. Дополнительные рейсы значительно упростят логистику для наших пассажиров, откроют новые возможности для туризма и бизнес-поездок», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее сообщалось, что Utair запустил в июле три новых международных рейса из Санкт-Петербурга. Улететь из культурной столицы теперь можно в Баку, Ереван и Ташкент, сообщается на сайте авиаперевозчика.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 198, комментариев: 0
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