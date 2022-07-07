Сбербанк станет одним из партнеров НТЦ в Сургуте

На полях «Иннопрома» в Екатеринбурге прошла рабочая встреча Натальи Комаровой с председателем Уральского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрием Суховерховым. «Мы расцениваем российский финансовый конгломерат как надежного партнера. В подтверждение тому наше сотрудничество по созданию научно-технологического центра в Сургуте и кампуса в его составе совместно с ООО «ПРОКАМПУС». Рассчитываем, что именно Сбербанк разработает и предложит финансовые модели реализации этих проектов, включая строительство объектов социальной и жилищной инфраструктуры», – обратилась к собеседнику губернатор Югры.

Она также предложила включить компании, которые входят в экосистему Сбера, в число резидентов НТЦ. «СберУниверситет» осуществляет методическое сопровождение образовательных проектов, «СберКорус» предоставляет цифровые решения для компаний в различных отраслях – экосистема Сбербанка очень разветвленная и затрагивает самые разные направления. Нам кажется это перспективным направлением работы», – сказала Наталья Комарова.

Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры также напомнил, что Сбер финансирует реализуемые в автономном округе проекты на основе государственно-частного партнерства – при поддержке финансового конгломерата строится пять школ на 4 850 мест. Причем этот опыт – первый в России. «Сейчас этот опыт тиражируется во всей России, разрабатывается аналогичная программа по строительству учреждений здравоохранения, в которой мы также готовы к сотрудничеству с вами», – отметил Дмитрий Суховерхов. А Наталья Комарова подчеркнула, что ее правительство будет расширять использование ГЧП.