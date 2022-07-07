На «Иннопроме» делегация Югры встретилась с Phystech Ventures

Наталья Комарова в ходе международной выставки «Иннопром» провела рабочую встречу с управляющим партнером венчурной компании Phystech Ventures Данилой Шапошниковым. «Округ работает с инвестиционным товариществом Phystech Ventures с 2020 года. Считаю, механизм венчурного финансирования можно использовать для креативных стартапов, проектов кинопроизводства. Предлагаем рассмотреть и эти направления как перспективные для вложения инвестиций», – сказала глава региона по итогам встречи.

Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, венчурные деньги позволили поддержать работу трех компаний в нашем регионе: производитель беспилотников для промышленности и доставки грузов «ЮВЛ Роботикс», разработчика инновационных насосов «Лекс» и компанию «Перфобур», специализирующуюся на радиальном бурении.

«Сейчас пристальное внимание к IT-сектору, особенно к микроэлектронике, искусственному интеллекту, робототехнике, беспилотным технологиям. В Югре активно работает «Лекс» – это предприятие функционирует не только на российском рынке, но и зарубежном. «Перфобур» в этом году получил первые заказы из Югры. Это прорыв, поскольку ранее предприятие получало прибыль только из других регионов и ближнего зарубежья», – отметил Данила Шапошников.

Он также добавил, что планирует создание нового фонда, который будет поддерживать технологические стартапы в сфере импортозамещения и импортоопережения в микроэлектронике, фармацевтике и генетике.