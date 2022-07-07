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​Наталья Комарова предложила X5 Group построить новый логистический центр возле Сургута

Югра укрепляет сотрудничество с X5 Group

​Наталья Комарова предложила X5 Group построить новый логистический центр возле Сургута
Фото admhmao.ru

На полях «Иннопрома» прошла рабочая встреча Натальи Комаровой с директором по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станиславом Богдановым. «Мы активно сотрудничаем с федеральными торговыми сетями. В регионе их представлено девять, из них две входят в состав X5 Group», – цитирует губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

Важным пунктом переговоров было обсуждение нового логистического центра компании рядом с Сургутом – либо в границах индустриального парка «Югра» в Сургуте, либо в поселке Солнечном в 12 км от границ крупнейшего города региона. «Мы заинтересованы в этом направлении сотрудничества и ведем поиски места строительства распределительного центра, в том числе в предложенных локациях. Строительство логистического центра позволит снизить издержки компании и выйти местным производителям за пределы региона», – отметил Станислав Богданов.

Стороны также обсудили реализацию товаров местных производителей в магазинах группы. Для этого у X5 есть проект «Фермерские островки» – специальные площадки в магазинах «Магнит», «Пятерочка» и других, причем на хороших условиях. Кроме того, по словам Богданова, к 2024 году его бизнес-группа планирует открыть в Югре еще 40 магазинов, что даст местным жителям порядка 500-600 новых рабочих мест.

Напомним, X5 Group – российская компания розничной торговли, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», дискаунтером «Чижик», а также цифровыми бизнесами «Vprok.ru Перекрёсток», 5Post, «Около» и медиаплатформой Food.ru.


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Сегодня в 13:05, просмотров: 129, комментариев: 0
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