Суд Сургутского района рассмотрит дело о гибели человека в ДТП

В Сургутском районе перед судом предстанет местный житель. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В ходе расследования установлено, что в марте 2021 года обвиняемый, управляя грузовым автомобилем на территории Сургутского района, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении легковым автомобилем.

«От полученных телесных повреждений в результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля скончался в медицинском учреждении», - отметили в пресс-службе ведомства.

Водителю грузовика грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.