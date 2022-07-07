Двухгодовалая девочка погибла в ДТП на встречке в ХМАО

ДТП с погибшим ребенком произошло в 13:45 накануне, 6 июля, на 560 км дороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 31-летний водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом MAN под управлением 44-летнего мужчины.

«В результате ДТП пассажир «Toyota Corolla», девочка 2020 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель «Toyota Corolla» и второй пассажир, женщина 1988 года рождения, получили травмы», - сообщили в пресс-службе ведомства.