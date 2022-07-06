Суд рассмотрит уголовное дело о рубке елей в югорском лесничестве

В Березовском районе ХМАО перед судом предстанет житель села Саранпауль. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В мае 2022 года обвиняемый без разрешительных документов на участке Саранпаульского участкового лесничества из личной заинтересованности, направленной на заготовку древесины, произвел рубку деревьев породы «ель», - говорится в сообщении пресс-службы.

Природным ресурсам был причинен значительный материальный ущерб, уточнили в надзорном ведомстве. В связи с этим суд рассмотрит заявление прокуратуры о взыскании с обвиняемого ущерба.