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Пропавшего в Сургутском районе пенсионера не могут найти почти 10 дней

Пожилой мужчина пропал в Сургутском районе – поиски результатов не дали

Пропавшего в Сургутском районе пенсионера не могут найти почти 10 дней
pixabay.com

В Сургутском районе пропал 63-летний мужчина, проживающий в сельском поселении Локосов. По данным организации «Центроспас Югория», пенсионер с 27 июня отсутствует дома и не выходит на связь.

К поискам мужчины привлекались специалисты поисково-спасательного отряда Сургутского района. «Прибыв к месту вызова, спасатели, совместно с сотрудниками полиции, обследовали 10 000 м2 береговой линии. Поиски результатов не дали», - отметили в «Центроспасе Югория».

Ранее в Нижневартовском районе пропала 90-летняя пенсионерка. Утром 24 июня она ушла из дома в поселке Охтеурье, и больше ее никто не видел.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 145, комментариев: 0
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