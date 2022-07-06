Пожилой мужчина пропал в Сургутском районе – поиски результатов не дали

В Сургутском районе пропал 63-летний мужчина, проживающий в сельском поселении Локосов. По данным организации «Центроспас Югория», пенсионер с 27 июня отсутствует дома и не выходит на связь.

К поискам мужчины привлекались специалисты поисково-спасательного отряда Сургутского района. «Прибыв к месту вызова, спасатели, совместно с сотрудниками полиции, обследовали 10 000 м2 береговой линии. Поиски результатов не дали», - отметили в «Центроспасе Югория».

Ранее в Нижневартовском районе пропала 90-летняя пенсионерка. Утром 24 июня она ушла из дома в поселке Охтеурье, и больше ее никто не видел.