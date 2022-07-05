РЖД проводит опрос о новом маршруте в ХМАО

РЖД предлагает югорчанам принять участие в опросе на тему нового пригородного поезда с сообщением «Сургут-Когалым». Свое мнение можно высказать здесь.

«Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Администрацией г. Сургут и Когалым, Свердловской железной дорогой и АО «СПК» рассматривается возможность организации пригородного железнодорожного сообщения Сургут - Когалым и обратно с временем в пути от 2 часов 30 минут», – рассказала компания.

Опрос подготовили, чтобы определить необходимые параметры движения пригородных электропоездов.