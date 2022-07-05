Высокий риск возникновения лесных пожаров прогнозируется в четырех районах ХМАО

В четырех районах ХМАО прогнозируется повышенный риск возникновения лесных пожаров в июле. Такой прогноз дает Федеральная Авиалесоохрана, пишет телеграм-канал «Депнедра Югры».

«Превышение среднемноголетних параметров пожарной опасности прогнозируется в северо-западной части Югры — Березовском, Белоярском, Октябрьском и Советском районах», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, утром 5 июля в округе отсутствовали действующие лесные и ландшафтные пожары. Всего с начала лесопожарного периода в ХМАО ликвидировали 36 лесных пожаров и 52 ландшафтных возгорания.