10 новых случаев ковида выявлено в Югре за сутки

В Югре за последние сутки выявлено 10 новых заболевших коронавирусом в шести муниципалитетах. А именно: в Нижневартовске – 4, Нягани – 2, Кондинском, Нефтеюганском, Советском районах и Когалыме – по 1. У всех 10 новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, пневмония не диагностирована, сообщили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в ХМАО 211 395. Выздоровели за весь период 208 606 человек, умерли 2 556 пациентов.