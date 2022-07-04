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​На Кубок по гребле на обласах в Югру приехали участники из Сербии и Замбии

Югра проводит очередные соревнования по гребле на обласах

​На Кубок по гребле на обласах в Югру приехали участники из Сербии и Замбии
Фото admhmao.ru

Югра проводит очередной Кубок губернатора по гребле на обласах. На него приехали 19 команд из девяти муниципалитетов Югры, а также двух стран – Сербии и Замбии, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики. Судя по всему, им этот опыт показался позитивным.

«Я впервые участвовал в гонках на обласах. Я занимаюсь водным поло, греблей на каноэ и каяке. Спасибо Югре за теплый прием и опыт участия в национальных соревнованиях», – поделился сербский спортсмен Игнат Пап.

«Мы скучали по гонкам и рады встрече, – сказала Наталья Комарова в приветственном слове к участникам соревнований. – Хочу вспомнить историю Татьяны Букановой из Кондинского района. Она мечтала об обласе, чтобы передать свои умения землякам, и говорила: «Это мое, я этим живу». Теперь у нее есть облас, она выступает сегодня. Это пример того, как нужно жить. Спасибо, Татьяна, за ваше увлечение и умение добиваться цели».

Соревнования в настоящий момент продолжаются – они завершатся завтра, 5 июля. В принципе гребля на обласах как спортивное мероприятие проводится в Югре с 2001 года, а с 2015 оно вошло в событийный ряд традиционного праздника ханты и манси – поклонения водному духу Вит Хону. Поэтому кроме соревновательной составляющей есть еще и культурная – выступления национальных творческих коллективов, мастер-классы, игры и забавы народов ханты и манси. Также гости мероприятия могут оценить традиционную кухню финно-угорских народов.


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Сегодня в 17:24, просмотров: 126, комментариев: 0
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