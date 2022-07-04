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116 пьяных водителей задержали в Югре за неделю, один из них учинил ДТП

13 уголовных дел завели на югорчан за неделю за пьяное вождение

116 пьяных водителей задержали в Югре за неделю, один из них учинил ДТП
Госавтоинспекция ХМАО

Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО за минувшую неделю, с 25 июня по 1 июля, задержали 116 водителей с признаками опьянениями. В отношении 13 югорчан возбудили уголовные дела за повторное вождение в пьяном виде.

В Сургуте нетрезвый водитель мотоцикла спровоцировал ДТП. По данным Госавтоинспекции, он не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Opel и Hyundai. Происшествие обошлось без пострадавших.

«Если вы стали свидетелем того, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, не оставайтесь равнодушными и сообщите данную информацию любым удобным способом: в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112 или в дежурные части подразделений ГИБДД», - призвали в Госавтоинспекции ХМАО.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 128, комментариев: 0
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